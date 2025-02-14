Рецидивиста из Петербурга заподозрили в смертельном избиении коммунальщика

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Петербурга по подозрению в убийстве. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Происшествие случилось на Подольской улице. По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии опьянения, напал на коммунального работника и избил его. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что подозреваемый уже имеет судимости.
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