Рецидивиста из Петербурга заподозрили в смертельном избиении коммунальщика

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Петербурга по подозрению в убийстве. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Происшествие случилось на Подольской улице. По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии опьянения, напал на коммунального работника и избил его. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что подозреваемый уже имеет судимости.