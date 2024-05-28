Рецидивиста из Курганской области заключили под стражу за убийство 28-летней давности

Суд избрал меру пресечения рецидивисту по делу об убийстве, совершенном 28 лет назад. Мужчину заключили под стражу, сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по Курганской области.

Согласно данным ведомства, осенью 1996 года фигурант, находясь в состоянии опьянения, поссорился с посетителем клуба. В ходе конфликта подозреваемый жестоко избил мужчину, после чего тот скончался. Тогда нападавшего задержать не удалось.

Расследование возобновили в 2024 году. Правоохранители установили причастность 46-летнего жителя Кетовского округа к преступлению.

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