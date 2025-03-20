Рецидивиста и его подругу задержали в Петербурге по делу о сбыте наркотиков

Правоохранители задержали молодого человека и его возлюбленную на Фарфоровой улице в Петербурге. Пару заподозрили в распространении наркотиков, сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, при обыске в съемной квартире сожителей стражи порядка обнаружили запрещенные вещества, коробки и контейнеры.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта, который уже имеет судимость за аналогичное преступление, заключили под стражу. Решается вопрос об избрании меры пресечения для девушки.