Рецидивист из Тюмени получил четыре года колонии за ловлю сибирского осетра

Суд вынес приговор двум жителям Тюмени, обвиняемым в добыче ценной рыбы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

Установлено, что в мае 2024 года фигуранты, действуя по предварительному сговору, выловили одну особь сибирского осетра. Сумма ущерба составила более чем 480 тысяч рублей.

Одному из мужчин, который уже имеет судимость, назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его напарник отделался условным сроком.