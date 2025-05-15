Рецидивист из Салехарда предстанет перед судом за истязание сожительницы
Рецидивисту из Салехарда предъявили обвинение в истязании сожительницы, а также угрозе убийством. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой СУ СК РФ по ЯНАО.
Согласно данным ведомства, фигурант систематически наносил возлюбленной побои. Кроме того, он неоднократно грозился убить женщину с помощью ножа.
Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.
Обучение представителей апелляционной комиссии на ГИА прошло в Подмосковье
Автомобили украинских дипломатов выехали с территории дворца Долмабахче
Россия и Украина на переговорах в Стамбуле достигли соглашения о новой встрече
Мединский рассказал об итогах переговоров в Стамбуле
Стало известно, когда делегация России покинет Стамбул
Дорожные ограждения отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте