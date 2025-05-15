Рецидивист из Салехарда предстанет перед судом за истязание сожительницы

Рецидивисту из Салехарда предъявили обвинение в истязании сожительницы, а также угрозе убийством. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой СУ СК РФ по ЯНАО.

Согласно данным ведомства, фигурант систематически наносил возлюбленной побои. Кроме того, он неоднократно грозился убить женщину с помощью ножа.

Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте