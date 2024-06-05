Рецидивист из Пермского края получил реальный срок за ложное сообщение о теракте
Суд вынес приговор жителю Чайковского, обвиняемому в заведомо ложном сообщении о теракте. Об этом рассказало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Пермского края.
Установлено, что фигурант дела в состоянии опьянения позвонил в полицию и заявил, что в одном из жилых домов заложена бомба. Информация не подтвердилась.
Злоумышленнику назначили наказание в виде года лишения свободы. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
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