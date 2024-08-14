Рецидивист из Пензы предстанет перед судом за убийство незваного гостя

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего жителя Пензы, передали в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в убийстве, сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на СК РФ по региону.

Происшествие случилось в доме на улице Совхозной. Согласно данным ведомства, в день трагедии в квартиру фигуранта несколько раз приходил его знакомый в сопровождении двух неизвестных. Мужчина хотел разобраться с ранними конфликтами.

При очередном визите обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил одного из незваных гостей. Пострадавший скончался на месте. Предполагаемый злоумышленник уже привлекался к ответственности за убийство.

Ковид снова на подъеме. Заболеваемость в России подскочила почти на 30%

Фейк: Рыльск скоро переименуют на украинский манер

Обратный эффект. «Русская угроза» как повод отказаться от поддержки киевского режима

Не хуже, чем у соседа. Какие грузинские уроки стоило бы усвоить гражданам Армении?

Обман Долиной на 200 миллионов. Кто купил элитную квартиру певицы в Москве

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте