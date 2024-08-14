Рецидивист из Пензы предстанет перед судом за убийство незваного гостя

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего жителя Пензы, передали в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в убийстве, сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на СК РФ по региону.

Происшествие случилось в доме на улице Совхозной. Согласно данным ведомства, в день трагедии в квартиру фигуранта несколько раз приходил его знакомый в сопровождении двух неизвестных. Мужчина хотел разобраться с ранними конфликтами.

При очередном визите обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил одного из незваных гостей. Пострадавший скончался на месте. Предполагаемый злоумышленник уже привлекался к ответственности за убийство.