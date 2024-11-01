В Златоусте устранили зловонное подтопление — подвалы и придомовые территории в городе были залиты непонятной жижей, напоминавшей по запаху и цвету протухший борщ. Местный житель Сергей рассказал 360.ru, что проблему решили, как только подключились надзорные ведомства.

«Администрация все сделала под бдительным контролем Следственного комитета и прокуратуры. То есть трехмесячную проблему они решили за один день», — отметил он.

Как объяснил Сергей, потоп возник из-за «пересечения» ливневки и канализации. Возможно, где-то произошло обрушение, и воды смешались. Почему проявился такой цвет — неизвестно.

«Запах пропал, <…> вода из-под домов ушла», — порадовался мужчина.