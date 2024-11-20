Утром в среду релейный шкаф вспыхнул неподалеку от железнодорожной станции в Зеленограде. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
На место ЧП прибыли экстренные службы. Они обнаружили возгорание в релейном шкафе между 615 и 616 километром. Ситуация не оказала негативного влияния на движение поездов на этом участке.
Неизвестные подожгли релейные шкафы на перегоне Казанского направления Московской железной дороги. Из-за этого на путях встали две электрички.
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Релейный шкаф загорелся неподалеку от ж/д станции в Зеленограде
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