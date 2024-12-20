Рейсовый автобус загорелся под Екатеринбургом

В Екатеринбурге на Полевском тракте загорелся пассажирский рейсовый автобус. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы. Об этом сообщил "Ридус" со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МЧС.

По информации ведомства, пожар возник в моторном отсеке автобуса и распространился на площади шесть квадратных метров.

Для тушения возгорания были задействованы десять сотрудников личного состава и две единицы специальной техники. Пассажиры успели покинуть автобус до того, как началось сильное задымление, пострадавших нет.