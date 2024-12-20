Рейсовый автобус загорелся под Екатеринбургом

В Екатеринбурге на Полевском тракте загорелся пассажирский рейсовый автобус. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы. Об этом сообщил "Ридус" со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МЧС.
По информации ведомства, пожар возник в моторном отсеке автобуса и распространился на площади шесть квадратных метров.
Для тушения возгорания были задействованы десять сотрудников личного состава и две единицы специальной техники. Пассажиры успели покинуть автобус до того, как началось сильное задымление, пострадавших нет.
ПВО за ночь уничтожили 19 украинских БПЛА
Пять человек погибли при обстреле Рыльска со стороны ВСУ
«Заставить умолять о пощаде». В Китае обратились к России из-за слов Зеленского
В Германии назвали условие отправки немецких миротворцев на Украину
Россиянам рассказали, как вернуть в магазин гирлянды и елочные игрушки без чека
Названа дневная норма мандаринов для взрослого человека
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте