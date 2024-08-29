Рейсовый автобус и такси с пассажиром столкнулись в Новой Москве

Источник 360.ru: пассажир такси погиб в аварии с автобусом в Новой Москве

Фото: РИА «Новости»

Пустой автобус и легковая машина такси Hyundai Solaris столкнулись на Варшавском шоссе в районе поселения Кленовское в Троицком административном округе Москвы. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, в аварии погиб пассажир легковушки.

Собеседник добавил, что от полученных в аварии травм погиб пожилой мужчина. В ходе осмотра тела прибывшие на место спасатели нашли у него пенсионное удостоверение.

Источник уточнил, что на месте столкнулись автобус «Мосгортранса», следующий по маршруту «Лесопарковая улица — МФЦ Сахарово» и легковушка. На шоссе перекрыли одну полосу в сторону Калужской области.

О причинах и обстоятельствах аварии пока неизвестно. Официального подтверждения о смертельном ДТП также пока нет.

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