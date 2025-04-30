Рейсовый автобус и легковушка столкнулись в Петроградском районе Петербурга
Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, на пересечении улиц Большая Монетная и Кронверкская столкнулись легковушка Lada Vesta и рейсовый автобус.
Обошлось без пострадавших. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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