Рейсовый автобус и легковушка столкнулись в Петроградском районе Петербурга

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, на пересечении улиц Большая Монетная и Кронверкская столкнулись легковушка Lada Vesta и рейсовый автобус.

Обошлось без пострадавших. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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