Самолет авиакомпании «Россия» с 250 россиянами на борту, следующий рейсом FV6850 Гавана — Москва, вылетел из кубинского аэропорта. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба компании.

«Задержка рейса произошла изначально из-за технического дефекта, который был устранен», — рассказали в «России».

По словам представителей пресс-службы, после устранения технических неполадок, рейс пришлось задержать для того, чтобы обеспечить необходимый отдых экипажа в рамках норматива допустимого рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов. Кроме этого, причиной задержки стало ожидание загрузки питания, которую своевременно не обеспечил аэропорт.

В авиакомпании также сообщили, что всем пассажирам предоставили проживание в отеле и питание на время ожидания вылета.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что власти согласились предоставить путешественникам номера в отелях только после того, как они установили палатки. По данным издания, туристы больше 30 часов провели в терминале, еду и воду им не давали.

Также издание MSK1.ru со ссылкой на одного из туристов сообщило, что питание в терминале, хотя и скудное, все же организовали.