Ребенок утонул в бассейне в Алтайском крае

Десятилетний мальчик утонул в бассейне оздоровительного комплекса на Алтае

Фото: РИА «Новости»

Десятилетний мальчик утонул в бассейне оздоровительного комплекса в селе Бочкари Алтайского края в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, ребенок пришел в бассейн в составе спортивно-оздоровительной группы. Мальчик недостаточно хорошо умел плавать. Он зашел в глубокий бассейн без средств индивидуальной защиты и без присмотра взрослых и утонул.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека. Сопровождавших группу и сотрудников бассейна допросили, следствие даст оценку их действиям.

Ранее выпускник школы в Брянской области утонул, решив искупаться после вечеринки с одноклассниками. Как сообщило региональное МЧС, погибший не умел плавать.

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