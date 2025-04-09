Ребенок устроил хаос в экстренных службах Италии. Военным пришлось ехать в детсад

Экстренные службы в Италии приняли 70 сигналов о помощи из детского сада. Приехавшие на место военные отобрали смарт-часы у заигравшегося четырехлетнего ребенка, сообщило издание Orizzonte Scuola .

Полиция в муниципалитете Одерцо провинции Тревизо заподозрила крупное ЧП, когда менее чем за час операторы службы Carabinieri 112 приняли 40 вызовов, а Suem 118 — еще около 30. Заявитель упорно молчал, но специалистам удалось установить, что звонки исходили из детского сада.

Карабинеры выехали на место, чтобы разведать обстановку. Оказалось, в экстренные службы звонил четырехлетний ребенок с помощью кнопки SOS на смарт-часах.

Такие трекеры позволяют родителям отслеживать местоположение детей, а в некоторых случаях спасать от педофилов. Однако разработчики нашли в них вирус-троян, который используется для шпионажа и рекламы.