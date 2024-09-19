Ребенок умер в больнице после аварии под Краснодаром

На трассе Краснодар — Славянск на Кубани — Темрюк накануне лоб в лоб столкнулись «Нива» и Honda. Об этом сообщил сайт телеканала «Саратов24» со ссылкой на ГИБДД региона.
По предварительной информации, водитель иномарки выехал на «встречку», где врезался в отечественное авто. В результате пострадали сидевший за рулем Honda и двое пассажиров «Нивы», включая шестилетнего мальчика. Ребенок умер в больнице спустя сутки после госпитализации. Проводится проверка.
Министр образования Челябинской области заступился за оскорбленную учительницу
Волонтеров из Воскресенска наградили в Доме правительства Московской области
Новый айфон презентовали в России
Содержание дворов проверили на Пионерской улице в Воскресенске
Власти Татарстана пообещали найти инвестора для школы Загитовой в Казани до конца года
Открытая тренировка по маунтинбайку пройдет в Химках 21 сентября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте