Ребенок умер без еды и воды под Владимиром. Мать выбросила его тело в коробке

СК: жительница Владимирской области убила ребенка, оставив его без воды и еды

В Коврове умер ребенок 2023 года рождения, которого мать оставила одного без еды и воды. Об этом сообщила пресс-служба СК по Владимирской области.

По данным следователей, тело малыша обнаружили 18 октября на участке местности в районе улицы Восточной. Тогда же задержали его мать 2005 года рождения.

«Обвиняемая оставила своего сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время, в результате чего, будучи лишенным пищи и воды, он скончался», — уточнили в СК.

Девушка вернулась домой, положила тело и вещи ребенка в коробку и выбросила недалеко от места жительства. Задержанная созналась в преступлении.

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