Ребенок стал жертвой пожара в Челябинской области

Пожар площадью 140 квадратных метров унес жизнь ребенка в Челябинской области. Трагедия случилась в Катав-Ивановске, сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, родители успели эвакуироваться вместе с двумя детьми — мальчиками 2011 и 2014 года рождения. Братьев доставили в больницу с различными травмами.

После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело девочки 2017 года рождения. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По информации СМИ, семья состояла на учете в органах опеки. Родители злоупотребляли алкоголем, в злополучный день они были пьяны.