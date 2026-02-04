Ребенок пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Салехарде
В Салехарде случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Ямала.
По данным полиции, на пересечении улиц Республики и Трудовой водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу машине медиков. В результате произошло столкновение.
Травмы получила несовершеннолетняя пассажирка иномарки. Организована проверка.
