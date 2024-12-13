Ребенок пострадал в аварии в Петербурге
На улице Джона Рида в Петербурге произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД региона.
Восьмилетний мальчик без сопровождения взрослых переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и там его сбил автомобиль Chevrolet, за рулем которого сидела 37-летняя женщина.
Ребенка в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Проводится проверка по факту ДТП.
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