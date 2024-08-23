Ребенок пострадал в аварии в Ленобласти

Накануне в аварии на трассе Ропша — Марьино пострадал ребенок. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГИБДД по Ленобласти.

По предварительным данным, 43-летний водитель Renault Logan врезался в Chevrolet Aveo из-за того, что проигнорировал безопасную дистанцию.

В результате пострадал ребенок из первой машины, его доставили в больницу, добавил «Патрульный Петербурга».

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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