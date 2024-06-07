Ребенок пострадал в аварии на трассе в Татарстане

На трассе Казань — Шемордан произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на ГИБДД Татарстана.

Сидевший на рулем Hyundai 41-летний мужчина выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Nissan, который вела 62-летняя женщина. В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира, среди которых был двухлетний ребенок. Всех четверых доставили в больницу, проводится проверка.

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