Сегодня 14:01 Ребенок пострадал в аварии на трассе в Татарстане
На трассе Казань — Шемордан произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщил сайт
inkazan.ru со ссылкой на ГИБДД Татарстана.
Сидевший на рулем Hyundai 41-летний мужчина выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Nissan, который вела 62-летняя женщина. В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира, среди которых был двухлетний ребенок. Всех четверых доставили в больницу, проводится проверка.
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