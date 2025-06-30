Ребенок пострадал при столкновении двух иномарок во Владивостоке

Десятилетняя девочка получила травмы в результате ДТП во Владивостоке. Авария произошла на одном из нерегулируемых перекрестков улицы Александровича. Об этом сообщил сайт «ВостокМедиа» со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Приморского края.
По данным полиции, женщина за рулем автомобиля Nissan Juke не уступила дорогу и столкнулась с машиной Honda Vezel. Среди пострадавших — десятилетняя пассажирка Nissan.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства столкновения.
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