Ребенок пострадал при столкновении двух иномарок во Владивостоке

Десятилетняя девочка получила травмы в результате ДТП во Владивостоке. Авария произошла на одном из нерегулируемых перекрестков улицы Александровича. Об этом сообщил сайт «ВостокМедиа» со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Приморского края.