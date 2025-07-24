Ребенок пострадал из-за выстрела хлопушки на детской площадке в Петербурге

Пятилетний мальчик попал в больницу после того, как другие дети выстрелили ему в лицо хлопушкой. Происшествие случилось во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт News.ru со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По предварительной информации, ребенок находился с матерью на детской площадке. В какой-то момент один из детей выстрелил в него из хлопушки, после чего пострадавшего госпитализировали, отметило СМИ.

Врачи диагностировали маленькому пациенту ожог лица. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

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