Ребенок попал в больницу после квартирного пожара в Петербурге | 360°

08 мая 2024, 13:44
Ребенок попал в больницу после квартирного пожара в Петербурге
Пожар охватил трехкомнатную квартиру в Петродворцовом районе Петербурга. Не обошлось без пострадавших, рассказал сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.
В ликвидации огня были задействованы 15 человек личного состава и три единицы техники. Из полыхающего помещения эвакуировали женщину и троих детей, сообщило СМИ.
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Одному ребенку потребовалась медицинская помощь. Юного пациента госпитализировали. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
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