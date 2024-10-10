Ребенок попал под колеса грузовика в Уфе
В Уфе семилетний мальчик стал жертвой аварии, попав под колеса грузовика. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на ГИБДД региона.
ДТП случилось во дворе многоквартирного дома. Водитель грузовика не заметил ребенка и сбил его. Пострадавшего доставили в больницу, проводится проверка.
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