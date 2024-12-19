Ребенок получил травмы в ДТП в Новой Москве

Два человека, в том числе 12-летний ребенок, получили травмы в ДТП в Новой Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и разрыв барабанной перепонки левого уха. Его госпитализировали в детский стационар больницы в Коммунарке. Мать ребенка отказалась от госпитализации, но заявила, что будет сопровождать его в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП пока неизвестны. Сообщается только, что в аварию попал автомобиль Exeed.

Накануне на трассе М9 «Балтия» в черте Красногорска произошли два массовых ДТП. В первую аварию попали пять машин, во вторую — семь. Пострадал один человек.