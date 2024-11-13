Автомобили марки Lada и Mitsubishi столкнулись на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По опубликованной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось на 751-м километре трассы Сургут — Салехард. Водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущей машины. В результате произошло столкновение, при котором пострадал ребенок, находившийся в салоне Mitsubishi.

Сейчас стражи порядка выясняют точные детали аварии. Отмечается, что за минувшие сутки на дорогах округа зафиксировали 23 ДТП.