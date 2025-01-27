Ребенок получил смертельные травмы в ДТП в Новом Уренгое

Смертельное ДТП с участием автомобилей УАЗ и Toyota произошло в Новом Уренгое. Жертвой аварии стал ребенок еще один несовершеннолетний пострадал. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Ямала.

По информации полицейских, дорожная трагедия случилась около 09:00 в понедельник, 27 января, на улице Западная Магистраль в районе моста через реку Седэ-Яха. В результате несовершеннолетний пассажир иномарки получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Водителя Toyota и несовершеннолетнего пассажира машины УАЗ доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что это первое в 2025 году смертельное ДТП в Новом Уренгое.