Ребенок погиб, выпав из окна в Ленобласти
В Сосновом Бору погиб восьмилетний мальчик, который выпал из окна пятого этажа. Об этом сообщил «Петроград».
Мальчик был дома с мамой. Женщина отвлеклась и не заметила, как ребенок приблизился к окну и выпал из него.
Семья, в которой жил школьник, благополучная. Проводится проверка.
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