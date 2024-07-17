Ребенок погиб, выпав из окна в Ленобласти

В Сосновом Бору погиб восьмилетний мальчик, который выпал из окна пятого этажа. Об этом сообщил «Петроград».

Мальчик был дома с мамой. Женщина отвлеклась и не заметила, как ребенок приблизился к окну и выпал из него.

Семья, в которой жил школьник, благополучная. Проводится проверка.

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