Ребенок погиб в ДТП в Ленинградской области

Сотрудники полиции Тосненского района Ленинградской области начали проверку после трагической аварии, в результате которой погиб ребенок. Об этом написала Neva.Today .

Случай произошел утром 7 марта: водитель автомобиля Volkswagen Transporter потерял управление и врезался в опору линии электропередач недалеко от населенных пунктов Тосно и Ушаки.

Помимо гибели ребенка 2015 года рождения, в аварии пострадали еще трое человек.