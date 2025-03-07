Ребенок погиб в ДТП в Ленинградской области
Сотрудники полиции Тосненского района Ленинградской области начали проверку после трагической аварии, в результате которой погиб ребенок. Об этом написала Neva.Today.
Случай произошел утром 7 марта: водитель автомобиля Volkswagen Transporter потерял управление и врезался в опору линии электропередач недалеко от населенных пунктов Тосно и Ушаки.
Помимо гибели ребенка 2015 года рождения, в аварии пострадали еще трое человек.
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