Ребенок погиб в ДТП с микроавтобусом в Ленинградской области

Микроавтобус врезался в опору линии электропередач на трассе между городом Тосно и поселком Ушаки, погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Еще трех человек с травмами отправили в больницу. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса не справился с управлением.
Ранее водитель другой иномарки сбил ребенка во дворе жилого дома на юге Санкт-Петербурга. Школьник неожиданно вышел на дорогу из-за припаркованных автомобилей, и 55-летний мужчина не успел среагировать. Пострадавшего отправили в больницу в состоянии средней тяжести. Позже выяснилось, что водителя много раз штрафовали за различные нарушения ПДД.
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