Ребенок погиб при пожаре из-за короткого замыкания в Челябинской области
Следователи озвучили причину смертельного пожара, который произошел в селе Филимоново Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Предположительно, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки. В полыхающем помещении погиб 12-летний мальчик.
Возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролируют сотрудники прокуратуры. Кроме того, они дадут оценку исполнению законодательства, в том числе о профилактике безнадзорности детей.
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