Ребенок на велосипеде попал в ДТП в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленобласти в результате ДТП пострадал юный велосипедист. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Известно, что мужчина за рулем Renault Dokker наехал на велосипедиста 2016 года рождения, который выехал на нерегулируемый перекресток без сопровождения родителей. Авария произошла на пересечении Новогорской улицы и Линейного переулка.

Ребенка с травмами доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится расследование.

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