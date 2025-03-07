Ребенок лишился матери после ДТП с автобусом и фурой на трассе под Тюменью
Смертельная авария произошла на 107-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на ГИБДД Тюменской области.
Согласно данным ведомства, водитель машины Toyota Avensis врезался в автобус, после чего общественный транспорт отбросило на припаркованную фуру.
В результате ДТП погибла 44-летняя пассажирка легковушки. Ее 10-летнему сыну потребовалась госпитализация. У ребенка диагностировали тяжелые травмы. Водитель не пострадал. Проводится проверка.
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