Ребенок лишился матери после ДТП с автобусом и фурой на трассе под Тюменью

Смертельная авария произошла на 107-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на ГИБДД Тюменской области.

Согласно данным ведомства, водитель машины Toyota Avensis врезался в автобус, после чего общественный транспорт отбросило на припаркованную фуру.

В результате ДТП погибла 44-летняя пассажирка легковушки. Ее 10-летнему сыну потребовалась госпитализация. У ребенка диагностировали тяжелые травмы. Водитель не пострадал. Проводится проверка.