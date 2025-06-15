Ребенок из Рязанской области пострадал в ДТП в центре Петербурга

Автомобиль Mitsubishi сбил шестилетнего туриста в Центральном районе Санкт-Петербурга. Авария произошла во вторник, 10 июня, на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщил источник сайта Neva.Today.

По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем машины Mitsubishi Pajero сбил мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с открытой травмой головы. Сейчас ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. В момент происшествия дошкольник гулял с родителями. Семья приехала в Северную столицу из Рязанской области.

Известно, что за текущий год водитель иномарки не имел нарушений правил дорожного движения. Правоохранители организовали проверку для выяснения всех деталей случившегося.

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