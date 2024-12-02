Ребенок и пенсионерка погибли в пожаре в Башкирии

Пожар, в котором погибли сразу два человека, произошел накануне в селе Краснохолмский в Башкирии. Об этом написал RT, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

По информации ведомства, здесь загорелся жилой дом. Во время разбора завалов спасатели нашли 70-летнюю женщину и четырехлетнего ребенка без признаков жизни.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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