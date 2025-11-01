Ребенок и двое взрослых пострадали в перевернувшейся легковушке в Сызрани

Три человека пострадали в дорожной аварии, которая произошла 31 октября в Сызрани. Подробности сообщил сайт volga.news со ссылкой на ГУ МВД РФ по Самарской области.

Согласно данным ведомства, 58-летний водитель автомобиля «Гранта» потерял контроль над машиной и наехал на дорожное ограждение. В результате легковушка перевернулась.

Госпитализация потребовалась самому автомобилисту и его 56-летней пассажирке. Кроме того, травмы получил 12-летний мальчик, находившийся в салоне машины. Проводится проверка.