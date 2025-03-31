Ребенок и двое взрослых получили травмы в ДТП с автобусами в Ленинградской области

Два автобуса стали участниками дорожного происшествия в Пушкине. Авария произошла днем 30 марта на пересечении Ахматовской и Железнодорожной улиц. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации правоохранителей, в результате столкновения в больницу попали трое пассажиров, в том числе 11-летний ребенок. По словам врачей, сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства оценят соблюдение закона при выпуске транспортных средств на линию для оказания пассажирских услуг населению.