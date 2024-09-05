Ребенок 9 лет попал под колеса внедорожника в ХМАО

Дорожная авария с участием девятилетней девочки произошла накануне в Нижневартовске. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Югры.

Сообщается, что водитель внедорожника Great Wall не заметил ребенка, который выбегал из подъезда дома, и наехал на него. Девочке потребовалась помощь медиков.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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