Ребенок 9 лет попал под колеса внедорожника в ХМАО
Дорожная авария с участием девятилетней девочки произошла накануне в Нижневартовске. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Югры.
Сообщается, что водитель внедорожника Great Wall не заметил ребенка, который выбегал из подъезда дома, и наехал на него. Девочке потребовалась помощь медиков.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.
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