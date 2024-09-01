Ребенка придавило железными воротами на востоке Москвы

Источник 360.ru: на востоке Москвы на девочку упали металлические ворота

Фото: РИА «Новости»

В столичном районе Гольяново на ребенка упали ворота спортплощадки. Об этом сообщил источник 360.ru.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Они выяснили, что металлической конструкцией на Алтайской улице, 16, придавило 10-летнюю девочку. Ее передали медикам.

После осмотра ребенка сотрудники сокрой приняли решение о его госпитализации. Предварительно, школьница получила черепно-мозговую травму.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Oasis возвращаются, чтобы убить рэп и поп: лучше, чем футбол?

Vuk Valcic

«Чужой: Ромул» для чужих на этом празднике жизни

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Дорожные камеры в России перешли на работу по новым правилам

Производители Москвы помогут собрать детей в школу

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Захват школы в Беслане. Три дня ада на Земле

Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте