Ребенка придавило железными воротами на востоке Москвы

Источник 360.ru: на востоке Москвы на девочку упали металлические ворота

В столичном районе Гольяново на ребенка упали ворота спортплощадки. Об этом сообщил источник 360.ru.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Они выяснили, что металлической конструкцией на Алтайской улице, 16, придавило 10-летнюю девочку. Ее передали медикам.

После осмотра ребенка сотрудники сокрой приняли решение о его госпитализации. Предварительно, школьница получила черепно-мозговую травму.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.