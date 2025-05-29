Ребенка из Челябинской области укусила гадюка во время съемки на телефон

В Челябинской области произошел инцидент с участием ребенка и гадюки. Мальчик подошел к змее, которая лежала на дороге в районе магазина «Матвей» в Нижнем Уфалее, и начал снимать ее на телефон. Гадюка мгновенно отреагировала и укусила ребенка за палец. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Верхнеуфалейского городского округа.

Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали в больницу. В администрации округа напоминают, что конец мая — начало июня — это период особой активности змей, в том числе гадюк. В это время они выползают, чтобы погреться на солнце, и могут быть агрессивны.

Если вы вдруг увидели змею, сохраняйте спокойствие и медленно отойдите на безопасное место.