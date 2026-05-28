Ребенка госпитализировали после пожара в пятикомнатной квартире в Петербурге

Утром 28 мая в Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в пятикомнатной квартире. В 6:37 сотрудники МЧС получили вызов на адрес Витебский проспект, 23 корпус 1. Об этом написала «Мойка78» .

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, в одной из комнат площадью 15 квадратных метров горела обстановка. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 7:46. В результате происшествия пострадал ребенок, который был доставлен в больницу.

На месте работали три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.