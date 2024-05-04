Разобранный беспилотник обнаружили в салоне машины в центре Москвы | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 22:39 Разобранный беспилотник обнаружили в салоне машины в центре Москвы Baza: в Москве на Садовом кольце в салоне машины нашли разобранный беспилотник РИА «Новости»

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В Москве силовики оцепили автомобиль, в салоне которого обнаружили разобранный беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Машину с опасной находкой остановили на Садовом кольце. Внутри находилось несколько человек. По информации Baza, один из задержанных и автомобиль зарегистрированы в Якутии, остальные в Ленинградской области и Краснодарском крае.

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Машину оцепили, на место происшествия вызвали ФСБ. Задержанных доставили в отделение для проверки документов, после чего отпустили со всем имуществом, сообщили авторы Telegram-канала.

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