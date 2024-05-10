Разбившего голову о камни мужчину спасли на Курилах | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 12:50 Разбившего голову о камни мужчину спасли на Курилах Спасатели эвакуировали с Кунашира мужчину, разбившего голову о камни МЧС по Сахалинской области / Telegram

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Спасатели МЧС по Сахалинской области спасли на острове Кунашир мужчину, который упал и разбил голову о камни. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло ночью 10 мая, МЧС получило сообщение, что в 40 километрах от населенного пункта Южно-Курильск, в районе Саратовского кордона, мужчина разбил голову после падения на камни. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь и эвакуация.

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«На место выехали спасатели ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области, к работам привлекли трех человек и три единицы техники. После оказания первой помощи пострадавшего эвакуировали из труднопроходимой местности и передали скорой медицинской помощи», — заявили в МЧС.

В марте спасатели на Камчатке эвакуировали туристов, которые попали на снегоходах под сход лавины. Вертолетом Ми-8 их отвезли в Елизово, медицинскую помощь никто не попросил.