Сегодня 11:55 Расселенный дом загорелся в Перми
Пожар в расселенном ранее доме произошел накануне на улице Пихтовой в Перми. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Об этом написал
сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
На месте ЧП были задействованы 23 спасателя и пять спецмашин. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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