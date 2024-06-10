Расселенный дом загорелся в Перми

Пожар в расселенном ранее доме произошел накануне на улице Пихтовой в Перми. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

На месте ЧП были задействованы 23 спасателя и пять спецмашин. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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