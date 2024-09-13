Расселенный дом загорелся в Нижнем Новгороде

Возгорание произошло в расселенном доме по улице Шота Руставели в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило нежилое деревянное здание в три часа ночи. Общая площадь возгорания достигла 525 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Отмечается, что участие в его тушении принимали 40 сотрудников МЧС.