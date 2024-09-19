Ранее судимый житель Нижнего Новгорода ограбил мужчину, который шел вдоль лесополосы

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали ранее судимого жителя Балахны, который ограбил 24-летнего нижегородца. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Злоумышленник ударил оппонента по лицу, когда тот шел вдоль лесополосы, и забрал у него более 15 тысяч рублей. Затем он сбежал в неизвестном направлении.

Позднее преступник сознался в содеянном и пояснил, что все деньги потратил на личные нужды. Следствие завело уголовное дело.