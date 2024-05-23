Ранее судимую жительницу ЯНАО заподозрили в убийстве родного брата

В ЯНАО правоохранители завели уголовное дело на 37-летнюю жительницу Тазовского, которая подозревается в убийстве родного брата. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Женщина решилась на расправу с родственником по причине личной обиды. После употребления спиртных напитков она напала на 50-летнего брата с ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Сообщается, что ранее подозреваемая отбывала срок в тюрьме за убийство сожителя, однако ее освободили условно-досрочно.