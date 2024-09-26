Ранее судимого жителя Пермского края приговорили к 5 годам тюрьмы за серию краж на дачных участках

В Пермском крае суд вынес приговор ранее судимому жителю Соликамска, который совершил серию краж в регионе. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МВД.

Мужчина воровал инструменты и продукты питания из дачных домов в Краснокамском городском округе. Ущерб от его действий составил 77 тысяч рублей. Оказалось, что пермяк работал у женщины на дачном участке. Он выполнял различные поручения и помогал ей по хозяйству.

Злоумышленника приговорили к лишению свободы сроком на пять лет и один месяц. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.